2018-08-30T03:36:36+03:00
Политика

США пригрозили Индии санкциями за покупку оружия у России

Помощник шефа Пентагона напомнил об «озабоченности» Вашингтона планами Индии приобрести российские ЗРК С-400
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Пентагоне очень озабочены планами Индии приобрести российские ЗРК С-400В Пентагоне очень озабочены планами Индии приобрести российские ЗРК С-400Фото: REUTERS
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Индия рискует попасть под американские санкции, если не откажется от идеи купить у России зенитно-ракетные комплексы С-400 или решит приобрести какое-либо другое вооружение, заявил помощник министра обороны США по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалл Шривер.

Он отметил, что решение, конечно, будет принимать президент Дональд Трамп, «если увидит приобретение Индией у России новых систем и потенциала», но вряд ли американский лидер сделает для Индии исключение. И в очередной раз напомнил об «озабоченности» Вашингтона планами Нью-Дели приобрести российские ЗРК С-400.

При этом помощник шефа Пентагона заявил, что Штаты в целом признают «прошлые связи» Индии с Россией в оборонной сфере, но лучше было бы, если бы в будущем индийцы сотрудничали с американцами. Дескать, США – партнер понадежнее.

«Мы хотим вести с Индией разговор не о том, что у нее в прошлом, а о будущем… Посмотрите на собственное будущее России — демографию, например. Не думаю, что это та страна, с которой действительно стоит иметь стратегическое партнерство на отдаленное будущее. Мы можем быть лучшими, более надежными партнерами», - приводит его слова РИА Новости.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее Вашингтон пригрозил санкциями за покупку российских С-400 и партнерам по НАТО, и всем остальным странам мира.

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