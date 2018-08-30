Посол России в Вашингтоне предостерег США от «очередной безосновательной» агрессии против Сирии

СЕГОДНЯ 03:45 2018-08-30T04:09:52+03:00

Антонов поинтересовался у представителей госдепа, на основании чего они считают, что Дамаск собирается применить химоружие

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Во время встречи с представителями госдепартамента США посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предостерег американские власти от «очередной безосновательной и незаконной агрессии против Сирии».

Об этом говорится в комментарии российского дипломата по поводу заявления руководителя пресс-службы госдепа Хезер Науэрт, ранее рассказавшей о его встрече с Джеймсом Джеффри и Дэвидом Саттерфилдом. По ее словам, американцы «поделились с русскими опасениями» насчет предполагаемого «наступления» правительственной армии Сирии, якобы собирающейся применить в провинции Идлиб химоружие.

Антонов подчеркнул, что инициатива поговорить с американскими коллегами исходила от российской стороны, и беседа состоялась в понедельник, 27 августа. Дипломаты обстоятельно обсудили все связанные с Сирией вопросы.

«Встреча прошла конструктивно, заинтересованно, профессионально. Главное – мы выразили самую серьезную озабоченность в отношении сигналов американской стороны о подготовке новых ударов по Сирии под предлогом возможного использования сирийцами «химического оружия», - подчеркнул Анатолий Антонов.

Далее он сообщил, что Москва призвала Вашингтон «незамедлительно предоставить факты, на основании которых в очередной раз осуществляется разогрев темы использования химоружия Дамаском». Российские дипломаты отметили, что «такая риторика американской стороны может быть воспринята различными тергруппировками и псевдогуманитарщиками, вроде «Белых касок», как сигнал к организации очередной постановочной провокации». И обстоятельно рассказали коллегам о подготовке боевиков в провинции Идлиб к очередной провокации с применением токсичных химикатов против мирного населения, цель которой – возложить потом ответственность на сирийские войска.

«Данная провокация, готовящаяся при активном участии британских спецслужб, может стать поводом для нанесения западной «тройкой» (Вашингтон-Лондон-Париж) очередного авиационно-ракетного удара по военной и гражданской инфраструктуре САР», - подчеркнул Антонов и выразил надежду, что «наши озабоченности были услышаны».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Минобороны России неоднократно предупреждало, что боевики готовят провокацию в Идлибе. Террористы собираются в ближайшее время устроить очередную инсценировку применения химоружия, чтобы у США с союзниками появился повод для ракетных ударов по Сирии. На склад боевиков в Идлибе уже даже завезли отраву.