Трамп рассчитывает заключить выгодную для США сделку с Канадой до пятницы

СЕГОДНЯ 04:33 2018-08-30T04:36:28+03:00

Президент США Дональд Трамп считает, что торговые переговоры с Канадой могут успешно завершиться до пятницы Фото: REUTERS

По словам главы Белого дома, в торговых переговорах с Оттавой «дела идут очень хорошо»

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Переговоры с Канадой по поводу нового соглашения, которое должно заменить Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA), проходят успешно, и могут завершиться уже до конца этой рабочей недели, считает президент США Дональд Трамп.

Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, он заявил, что с Канадой «дела идут очень хорошо».

«Они (канадцы) хотят быть частью сделки. Мы дали время до пятницы, и, думаю, мы успеваем. Посмотрим, что будет», - добавил американский лидер.

Как ранее писал сайт kp.ru, ради переговоров с американцами глава МИД Канады Христя Фриланд отменила визит в Киев, куда она собиралась прибыть во вторник. Такое решение канадский министр приняла после того, как глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что США и Мексика достигли взаимопонимания по новым торговым договоренностям между странами.

Напомним, по требованию недовольного «плохой сделкой» американского лидера Вашингтон, Мехико и Оттава ведут переговоры о новом договоре вместо NAFTA с 2017 года. Канада рассчитывает заключить торговое соглашение с Соединенными Штатами на выгодных для себя условиях.