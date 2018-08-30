Представленные на Московском автосалоне люксовые седан и лимузин Aurus 31 августа покажут широкой публике
С пятницы, 31 августа, на открывшемся Московском автосалоне можно будет собственными глазами увидеть люксовые седан и лимузин Aurus, которые впервые показали накануне.
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КСТАТИ
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