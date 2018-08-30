Представленные на Московском автосалоне люксовые седан и лимузин Aurus 31 августа покажут широкой публике

СЕГОДНЯ 04:57 2018-08-30T04:57:11+03:00

Пока новинки российского автопрома в первый день работы Московского автосалона увидели только журналисты

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С пятницы, 31 августа, на открывшемся Московском автосалоне можно будет собственными глазами увидеть люксовые седан и лимузин Aurus, которые впервые показали накануне.

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