2018-08-30T04:57:11+03:00
Авто

Представленные на Московском автосалоне люксовые седан и лимузин Aurus 31 августа покажут широкой публике

Пока новинки российского автопрома в первый день работы Московского автосалона увидели только журналисты
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На Московском автосалоне прошла мировая премьера российского бренда автомобилей класса «люкс» AurusНа Московском автосалоне прошла мировая премьера российского бренда автомобилей класса «люкс» AurusФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С пятницы, 31 августа, на открывшемся Московском автосалоне можно будет собственными глазами увидеть люксовые седан и лимузин Aurus, которые впервые показали накануне.

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