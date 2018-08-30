Погода в Москве на 30 августа 2018 года: ожидается до 27 градусов тепла

СЕГОДНЯ 07:10 2018-08-30T07:10:49+03:00

Метеорологи обещают дождь с грозой в Москве на 30 августа 2018 года

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Синоптики прогнозируют облачную погоду в Москве на четверг, 30 августа 2018 года.

По информации Гидрометцентра, дневная температура воздуха в российской столице составит от +25 до +27градусов. Днем облачно с прояснениями, дождь, местами гроза. Ветер юго-восточный, южный, 5-10 метров в секунду, при грозе порывы 12-17 метров в секунду.

В ночь на пятницу, 31 августа, температура воздуха составит 13...15 градусов тепла, облачно, дождь, местами гроза. Днем — от 22 до 24 градусов выше нуля, облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений 3- 8 метров в секунду, при грозе порывы до 15 метров в секунду.

В ночь на субботу, 1 сентября, дождя не ожидается. Температура воздуха составит от 10 до 12 градусов со знаком «плюс», днем — от 24 до 26 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3- 8 метров в секунду.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее метеорологи предупреждали, что на текущей неделе в столичном регионе ожидается теплая погода. Температура воздуха будет на 7 - 8 градусов выше, чем положено по климатическим нормам.