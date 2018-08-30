2018-08-30T07:31:30+03:00
Политика

Российские ВКС успешно испытали противоракету новой системы ПРО

Пуск провел боевой расчет войск противовоздушной и противоракетной обороны на полигоне в Казахстане
Екатерина БОЛГОВА
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Российские военные провели успешный пуск новой ракеты системы ПРОРоссийские военные провели успешный пуск новой ракеты системы ПРОФото: REUTERS
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В четверг, 30 августа, российские военные провели успешный пуск противоракеты новой системы противоракетной обороны (ПРО).

Как сообщил департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны, пуск был осуществлен боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны. Мероприятие состоялось на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

"Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью", - прокомментировал замкомандующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны Военно-космических сил полковник Андрей Приходько.

Напомним, система ПРО состоит на вооружении указанного рода войск. Она обеспечивает защиту от ударов средств воздушно-космического нападения, а также предупреждение о воздушно нападении и мониторинг космического пространства.

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