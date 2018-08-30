Российские ВКС успешно испытали противоракету новой системы ПРО
В четверг, 30 августа, российские военные провели успешный пуск противоракеты новой системы противоракетной обороны (ПРО).
Как сообщил департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны, пуск был осуществлен боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны. Мероприятие состоялось на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
"Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью", - прокомментировал замкомандующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны Военно-космических сил полковник Андрей Приходько.
Напомним, система ПРО состоит на вооружении указанного рода войск. Она обеспечивает защиту от ударов средств воздушно-космического нападения, а также предупреждение о воздушно нападении и мониторинг космического пространства.