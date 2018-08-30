2018-08-30T07:44:11+03:00
Общество

Минстрой упростит процедуру признания жилья аварийным

Попасть в список проблемных домов станет проще. Решением может стать введение понятия конкретизация степени износа
Ася РОМАНЧУК
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Минстрой разработает общие критерии для признания жилья аварийнымМинстрой разработает общие критерии для признания жилья аварийнымФото: Илья СМИРНОВ
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Минстрой планирует упростить порядок включения домов в списки аварийного жилья. Сейчас как таковых общих критериев оценки нет, специалисты решают судьбу каждого дома индивидуально.

Минстрой планирует изменить эту ситуацию и ввести обобщающие критерии для признания жилья аварийным. В ведомстве разработают проект постановления и внесут его на в кабмин до 15 октября 2018 года.

Эксперты уверены, что решением проблемы могло бы стать введение понятие конкретизации степени износа, пишет газете «Известия».

Пока конкретных критериев в ведомстве не называют, известно, что документ также будет включать в себя уточнение процедуры оценки технического состояния несущих конструкций. А для специализированных организаций, которые готовят заключение о признании жилья аварийным, будут разработаны унифицированные формы.

Сегодня процедура очередности расселения людей из аварийного жилья происходит по «цветной» схеме. В некоторых регионах просто отмечают жилфонд разными цветами. Если степень износа выше 70%, то красным – эти люди первые на очереди на получение новых квадратных метров.

На практике жильцы часто сталкиваются с тем, что аварийное жилье, где нельзя жить, не признается таковым. Причины разные: у администраций нет денег на переселение и снос дома, многочисленные экспертизы признают жилье пригодным. Именно поэтому нужны четкие показатели и критерии, которые наведут порядок в этой сфере.

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