2018-08-30T07:42:48+03:00
Наука

Космический корабль "Прогресс МС-08" затопили в Тихом океане

Грузовой корабль находился в составе МКС с февраля 2018 года
Екатерина БОЛГОВА
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Грузовой космический корабль "Прогресс МС-08"Грузовой космический корабль "Прогресс МС-08"Фото: "КП" Архив
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В четверг, 30 августа, грузовой космический корабль "Прогресс МС-08" затопили в несудоходном районе Тихого океана. До этого он сошел с орбиты, где находился в течение недели в рамках научного эксперимента.

"Не сгоревшие в атмосфере обломки корабля "Прогресс МС-08" приводнились в несудоходном районе Тихого океана", - сообщили в российском Центре управления полетами (ЦУП), передает ТАСС.

Отметим, 23 августа грузовой космический корабль "Прогресс МС-08" отстыковался от Международной космической станции, в составе которой он находился с февраля. После этого корабль семь дней участвовал в эксперименте.

В октябре 2018 года к МКС должен стартовать следующий космический грузовик - "Прогресс МС-10". В настоящее время в составе станции находится космический корабль "Прогресс МС-09".

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