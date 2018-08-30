Космический корабль "Прогресс МС-08" затопили в Тихом океане
В четверг, 30 августа, грузовой космический корабль "Прогресс МС-08" затопили в несудоходном районе Тихого океана. До этого он сошел с орбиты, где находился в течение недели в рамках научного эксперимента.
"Не сгоревшие в атмосфере обломки корабля "Прогресс МС-08" приводнились в несудоходном районе Тихого океана", - сообщили в российском Центре управления полетами (ЦУП), передает ТАСС.
Отметим, 23 августа грузовой космический корабль "Прогресс МС-08" отстыковался от Международной космической станции, в составе которой он находился с февраля. После этого корабль семь дней участвовал в эксперименте.
В октябре 2018 года к МКС должен стартовать следующий космический грузовик - "Прогресс МС-10". В настоящее время в составе станции находится космический корабль "Прогресс МС-09".