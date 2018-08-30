Трамп заявил, что Китай давит на КНДР из-за разногласий с США

СЕГОДНЯ 08:15 2018-08-30T08:15:00+03:00

При этом американский президент считает хорошими свои отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Китй давит на Северную Корею из-за своих разногласий с Америкой.

«Президент Трамп твердо уверен, что Северная Корея находится под огромным давлением со стороны Китая из-за наших крупных торговых разногласий с правительством Китая», - сообщается в заявлении Белого дома, которое Трамп опубликова в своем микроблоге в Twitter.

Также отмечается, что, по информации Вашингтона, Китай помогает КНДР финансовыми средствами, топливом и продуктами, что «не помогает делу».

«Тем не менее, президент (Трамп) считает, что его отношения с (лидером КНДР) Ким Чен Ыном очень хорошие и теплые», — отмечается в заявлении Белого дома.

Также в администрации США считают, что торговые разногласия с Пекином будут урегулированы лидерами двумя стран, отношения между котороыми остаются очень крепкими.

«Что касается торговых споров и других разногласий США и Китая, они будут разрешены в свое время между президентом Трампом и замечательным китайским лидером Си Цзиньпином», — добавили в Белом доме.

Напомним, ранее Трамп заявил, что на совместных учениях с Южной Кореей можно сэкономить.