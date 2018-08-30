2018-08-30T08:25:24+03:00
Происшествия

В Мельбурне произошел пожар на химическом заводе

По словам очевидцев, с места происшествия слышны звуки взрывов
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Пожар на химическом заводе в МельбурнеПожар на химическом заводе в МельбурнеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В четверг, 30 августа, произошел пожар на заводе по производству химических реагентов в австралийском городе Мельбурне, штат Виктория. Как сообщается на сайте департамента безопасности штата, для борьбы с огнем мобилизованы больше 100 сотрудников и 30 единиц техники.

Пожар начался примерно в 05:00 по местному времени (22:00 среды мск) на заводе, расположенном в западном пригороде Мельбурна. По словам очевидцев, с места происшествия слышны звуки взрывов. Власти попросили жителей 11 городских районов не выходить из дома из-за большой концентрации токсичных веществ в дыме,

Дым от пожара на химическом заводе в Мельбурне. Вид из поезда Фото: REUTERS

Дым от пожара на химическом заводе в Мельбурне. Вид из поездаФото: REUTERS

Фото: REUTERS

По состоянию на 11:00 (04:00 мск) специалистам удалось локализовать пожар, чтобы не допустить распространение огня на другие промышленные объекты. Но пожарные пока не могут тушить огонь на территории самого завода, так как могут взорваться газовые баллоны и канистры с ацетоном, находящиеся на складах.

Информация о пострадавших пока не поступала, передает ТАСС.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
УЕФА призовут разрешить матчи между Россией и Украиной
Трамп подписал указы, разрешающие выборочные исключения из установленных квоты на импорт металлов
Франция предъявила обвинение россиянину, подозреваемому в кибермошенничестве
За «лазерное хулиганство» могут посадить на 15 суток
Трамп заявил, что Китай давит на КНДР из-за разногласий с США
Продавцы подняли цены на крепкий алкоголь без роста акцизов
Юноша из России утонул на территории заповедника в США
Космический корабль "Прогресс МС-08" затопили в Тихом океане
Минстрой упростит процедуру признания жилья аварийным
Российские ВКС успешно испытали противоракету новой системы ПРО
Погода в Москве на 30 августа 2018 года: ожидается до 27 градусов тепла
Пентагон уличили в попытках скрыть критические дефекты истребителя F-35
Главным «спонсором» Украины оказалась Россия
Эксперты назвали страну, где больше всего людей умирает от пьянства
Представленные на Московском автосалоне люксовые седан и лимузин Aurus 31 августа покажут широкой публике
Трамп рассчитывает заключить выгодную для США сделку с Канадой до пятницы
Посол России в Вашингтоне предостерег США от «очередной безосновательной» агрессии против Сирии
США пригрозили Индии санкциями за покупку оружия у России
США подали в ВТО иск против России из-за ответных пошлин
Ходорковский решил больше не давать денег на ЦУР
Трамп считает, что на военных учениях с Южной Кореей можно сэкономить