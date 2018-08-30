В Мельбурне произошел пожар на химическом заводе

СЕГОДНЯ 08:25 2018-08-30T08:25:24+03:00

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В четверг, 30 августа, произошел пожар на заводе по производству химических реагентов в австралийском городе Мельбурне, штат Виктория. Как сообщается на сайте департамента безопасности штата, для борьбы с огнем мобилизованы больше 100 сотрудников и 30 единиц техники.

Пожар начался примерно в 05:00 по местному времени (22:00 среды мск) на заводе, расположенном в западном пригороде Мельбурна. По словам очевидцев, с места происшествия слышны звуки взрывов. Власти попросили жителей 11 городских районов не выходить из дома из-за большой концентрации токсичных веществ в дыме,

Дым от пожара на химическом заводе в Мельбурне. Вид из поездаФото: REUTERS

Фото: REUTERS

По состоянию на 11:00 (04:00 мск) специалистам удалось локализовать пожар, чтобы не допустить распространение огня на другие промышленные объекты. Но пожарные пока не могут тушить огонь на территории самого завода, так как могут взорваться газовые баллоны и канистры с ацетоном, находящиеся на складах.

Информация о пострадавших пока не поступала, передает ТАСС.