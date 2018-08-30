За «лазерное хулиганство» могут посадить на 15 суток
В России могут ужесточить наказание для «лазерных хулиганов». Это те люди, которые специально ослепляют пилотов самолетов во время взлета и посадки, подвергая угрозе жизни десятков человек.
Ространснадзор предлагает отправлять виновных под арест на 15 суток и увеличить максимальные штрафы за совершенный поступок: за использование петард рядом со взлетной полосой — в 10 раз, за проход или проезд по территории аэропорта без разрешения — в 150 раз. Это, по мнению ведомства, напомнит хулиганам о серьезной ответственности и остановит их.
Если проект будет принят, то в Административный кодекс добавят новый вид нарушения — «за умышленное применение» лазеров и изделий на их основе «в направлении осуществляющих руление, взлет, посадку и полет воздушных судов». Штрафы за преступление будут от 15 до 30 тысяч рублей, лазерное устройство конфискуется.
Использованию на территории аэропорта пиротехники уделяется особое внимание. Штрафы выросли кратно: для простых хулиганов 20 тысяч рублей, для должностных лиц 50 тысяч рублей, для юридических или ИП – 200 тысяч рублей.
Кстати, в аэропорту Шереметьево высказались за введение новых правил. Периодически пилоты сообщают, что их ослепляют лазерами хулиганы, которые находятся за пределами аэропорта, пишет газета «Известия».
Сайт kp.ru много раз писал о лазерных указках, которые активно использут холиганы. Они применяются не только для вредительства самолетам, но и на дорогах.
В Чечне был введен запрет на продажу лазерных указок.