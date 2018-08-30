СЕГОДНЯ 08:27 2018-08-30T08:27:28+03:00

За "лазерное хулиганство" могут посадить на 15 суток или оштрафовать на крупную сумму Фото: Виктория МИНАЕВА

Ространснадзор предлагает ужесточить наказание людям, которые ослепляют пилотов самолетов лазерами и используют петарды рядом со взлетной полосой

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В России могут ужесточить наказание для «лазерных хулиганов». Это те люди, которые специально ослепляют пилотов самолетов во время взлета и посадки, подвергая угрозе жизни десятков человек.

Ространснадзор предлагает отправлять виновных под арест на 15 суток и увеличить максимальные штрафы за совершенный поступок: за использование петард рядом со взлетной полосой — в 10 раз, за проход или проезд по территории аэропорта без разрешения — в 150 раз. Это, по мнению ведомства, напомнит хулиганам о серьезной ответственности и остановит их.

Если проект будет принят, то в Административный кодекс добавят новый вид нарушения — «за умышленное применение» лазеров и изделий на их основе «в направлении осуществляющих руление, взлет, посадку и полет воздушных судов». Штрафы за преступление будут от 15 до 30 тысяч рублей, лазерное устройство конфискуется.

Использованию на территории аэропорта пиротехники уделяется особое внимание. Штрафы выросли кратно: для простых хулиганов 20 тысяч рублей, для должностных лиц 50 тысяч рублей, для юридических или ИП – 200 тысяч рублей.

Кстати, в аэропорту Шереметьево высказались за введение новых правил. Периодически пилоты сообщают, что их ослепляют лазерами хулиганы, которые находятся за пределами аэропорта, пишет газета «Известия».

Сайт kp.ru много раз писал о лазерных указках, которые активно использут холиганы. Они применяются не только для вредительства самолетам, но и на дорогах.

В Чечне был введен запрет на продажу лазерных указок.