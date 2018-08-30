Франция предъявила обвинение россиянину, подозреваемому в кибермошенничестве

СЕГОДНЯ 08:49 2018-08-30T08:49:07+03:00

Ранее Александр Винник был арестован в Греции по запросу США, там его тоже подозревают в совершении кибермошенничества

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Французская прокуратура предъявила обвинения россиянину Александру Виннику, задержанному в Греции. Ему обвиняют в совершении кибермошенничества. Аналогичные обвинения в адрес россиянина уже выдвинуты США, греческие правоохранители располагают ордером на арест Винника по инициативе Штатов.

Накануне подозреваемого доставили в суд для допроса с участием прокуратуры Парижа.

-На самом деле это был не допрос, а предъявление обвинения. Александра пытались «допросить», не известив об этом его адвокатов. Таким образом, его права на защиту были грубо нарушены. В связи с этим было решено перенести мероприятия на понедельник, 3 сентября, — рассказал газете «Известия» адвокат Винника Тимофей Мусатов.

Юрист отмечает, что вести следственные действия на территории Греции могут только местные силовики, работа французской группы незаконна.

4 сентября в Верховном суде Греции будет решен вопрос о выдаче Винника. Так как на него претендует, кроме Франции, американская и российская сторона, где он тоже обвиняется в преступлениях, то окончательный вопрос будет решаться министром юстиции Греции.

В российском посольстве отметили, что следят за ситуацией и имеют связь с задержанным и его адвокатом.

Дипломаты встречались с Александром Винником, проверяли условия его содержания, а на всех слушаниях присутствуют консульские работники.

Винник был задержан летом 2017 года запросу США, его обвиняют в кибермошенничестве, организации биржи биткоинов BTC-e и отмывании денег. Указывается сумма около 4 миллиардов долларов. В России в отношении него тоже возбуждено уголовное дело за мошенничество. В начале июля к обвинениям присоединилась Франция и требует выдать россиянина. Сам Винник уверен, что Париж передаст его США.