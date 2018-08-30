Трамп подписал указы, разрешающие выборочные исключения из установленных квоты на импорт металлов

СЕГОДНЯ 08:54 2018-08-30T08:54:11+03:00

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Президент США Дональд Трамп подписал указы, вводящие выборочные исключения из установленных квот на импорт металлов. Право предоставлять такое исключение получает министр торговли США по согласованию с госсекретарем, главами минфина, минобороны и несколькими другими чиновниками.

Обходить эти квоты смогут поставки стали из Южной Кореи, Бразилии и Аргентины, а также импорт алюминия из Аргентины. Отмечается, что покупатели в США могут попросить о предоставлении исключения из квоты, только если не могут обеспечить свои потребности за счет закупок у местных производителей, передает РИА Новости.

Напомним, с 23 марта Вашингтон ввел пошлины в размере 25% на поставки стали и 10% на поставки алюминия. В августе на фоне ухудшения отношений с Анкарой Трамп удвоил эти пошлины для Турции. В ответ многие страны ввели аналогичные меры. Так, Китай принял пошлины на сельскохозпродукцию из некоторых американских штатов. Россия с 5 августа ввела ставки от 25% до 40%, в отношении ряда американских товаров.