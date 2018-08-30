Трамп подписал указы, разрешающие выборочные исключения из установленных квоты на импорт металлов
Президент США Дональд Трамп подписал указы, вводящие выборочные исключения из установленных квот на импорт металлов. Право предоставлять такое исключение получает министр торговли США по согласованию с госсекретарем, главами минфина, минобороны и несколькими другими чиновниками.
Обходить эти квоты смогут поставки стали из Южной Кореи, Бразилии и Аргентины, а также импорт алюминия из Аргентины. Отмечается, что покупатели в США могут попросить о предоставлении исключения из квоты, только если не могут обеспечить свои потребности за счет закупок у местных производителей, передает РИА Новости.
Напомним, с 23 марта Вашингтон ввел пошлины в размере 25% на поставки стали и 10% на поставки алюминия. В августе на фоне ухудшения отношений с Анкарой Трамп удвоил эти пошлины для Турции. В ответ многие страны ввели аналогичные меры. Так, Китай принял пошлины на сельскохозпродукцию из некоторых американских штатов. Россия с 5 августа ввела ставки от 25% до 40%, в отношении ряда американских товаров.