2018-08-30T09:09:03+03:00
Спорт

УЕФА призовут разрешить матчи между Россией и Украиной

Организация Sport for all подготовила обращение к Союзу с просьбой разрешить встречи. Это пойдет на пользу отношений между странами
Ася РОМАНЧУК
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УЕФА призвали не разводить команды России и УкраиныУЕФА призвали не разводить команды России и УкраиныФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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УЕФА призвали разрешить проводить футбольные матчи между Россией и Украиной. Спорт вне политики, напомнили члены общественной организации, борющаяся против расизма и ксенофобии в футболе.

Активисты подготовили обращение в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой снять все действующие ограничения на игры команд.

Запреты на встречи были наложены еще в 2014 году. УЕФА было решено не допускать встреч российский и украинских футболистов на еврокубках из соображения безопасности. В 2016-м УЕФА развел сборные двух стран и при жеребьевке группового этапа Евро

За прекращение такой практики выступают не только общественники.

- Многие опрошенные нами политики двух стран подтвердили, что это неправильно. Мы просим УЕФА не разводить команды на по разным группам на предстоящем первенстве Европы по футболу, — заявил «Известиям» глава организации Sport for all Янис Кузинс.

В качестве примера удачных встреч в спорте, Кузинс приводит бой между российским боксером Муратом Гассиевым и украинским бойцом Александром Усиком в Москве. Мероприятие прошло в дружественной атмосфере, а последующие выпады политиков были пресечены самими участниками встречи.

Активисты уверены, что спорт будет способствовать налаживанию отношений между народами России и Украины. А вопросы безопасности можно решить. На Чемпионат мира по футболу приезжало много украинских болельщиков и не возникло никаких проблем.

В УЕФА пока не готовы отказаться от своего решения. На предстоящей жеребьевке европейских лиг в Монако действующие правила изменены не будут.

— Клубы из Азербайджана и Армении, России и Украины, Сербии и Косово, Боснии и Герцеговины и Косово, а также Испании и Гибралтара не должны оказаться в одной группе, — пояснили в УЕФА. — Процедура жеребьевки квалификации на Евро-2020 будет объявлена на более позднем этапе.

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