Умер Александр Завелион, автор программы «Городок»

СЕГОДНЯ 09:33 2018-08-30T09:33:31+03:00

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В Одессе 31 августа простятся с сатириком, автором популярной юмористической программы «Городок» Александром Завелионом. Он скончался накануне.

От чего умер Александр Завелион пока не сообщается. Известно, что у него остались двое маленьких детей. Ему было 58 лет.

На сайте всемирного общества одесситов сообщается, что прощание с ним пройдет 31 августа, в 11:00, на Таировском кладбище.

«От всех нас, от всей Одессы выражаем глубочайшие соболезнования семье, близким и друзьям Саши...», – говорится в обращении.

Александр Завелион знаком российским зрителям программой «Городок», он был одним из сценаристов популярной телепередачи, сообщает сайт «Дни.ру».

Шутки Завелиона звучали из уст Илья Олейникова и Юрия Стоянова. Всего в эфир вышло 280 выпусков программы. Проект многократно отмечался почетной телевизионной премией «ТЭФИ».

Любители КВН тоже могут вспомнить фамилию Завелиона, он работал писал шутки для команды «Джентльмены ОГУ».

Именно ему принадлежит путеводитель «Юмористическая карта Одессы», где собраны все достопримечательности города, его традиции и культура.