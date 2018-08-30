Медведев подписал постановление об использовании простой электронной подписи при получении госуслуг
Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление об использования простой электронной подписи при получении госуслуг в электронной форме. Такая подпись получается при личном обращении.
«В целях повышения доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме, подписанным постановлением внесены изменения в ряд нормативных правовых актов правительства, чтобы предусмотреть возможность использования простой электронной подписи», - говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства.
Отмечается в пояснительной записке к документу, что это возможно при выдаче ключа простой электронной подписи гражданину, личность которого установлена при личном приеме.
Сейчас отправлять заявки на получение госуслуг в электронном виде можно только при наличии усиленной электронной подписи, которую можно получить в удостоверяющем центре на USB-носителе.