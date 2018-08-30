2018-08-30T09:34:02+03:00
Политика

Медведев подписал постановление об использовании простой электронной подписи при получении госуслуг

В настоящее время отправлять заявки для получения услуг в электронном виде можно только при наличии усиленной электронной подписи, которая выдается на USB-носителе
Екатерина БОЛГОВА
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Фото: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительстваПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Фото: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства
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Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление об использования простой электронной подписи при получении госуслуг в электронной форме. Такая подпись получается при личном обращении.

«В целях повышения доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме, подписанным постановлением внесены изменения в ряд нормативных правовых актов правительства, чтобы предусмотреть возможность использования простой электронной подписи», - говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства.

Отмечается в пояснительной записке к документу, что это возможно при выдаче ключа простой электронной подписи гражданину, личность которого установлена при личном приеме.

Сейчас отправлять заявки на получение госуслуг в электронном виде можно только при наличии усиленной электронной подписи, которую можно получить в удостоверяющем центре на USB-носителе.

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