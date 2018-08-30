Юрисконсульт Белого дома, сотрудничавший со спецпрокурором по делу РФ, уйдет в отставку

СЕГОДНЯ 09:50 2018-08-30T09:50:53+03:00

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Юридический советник Белого дома Дональд Макган, сотрудничавший со спецпрокурором Робертом Мюллером, уйдет в отставку осенью 2018 года. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Макган покинет свой пост осенью вскоре после утверждения (будем надеяться) судьи Бретта Кавано в состав Верховного суда Соединенных Штатов. Я давно работаю с Доном и действительно признателен ему за его работу!" - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Ранее американский лидер подтвердил, что разрешил Макгану сотрудничать с Мюллером по делу о приписываемом России вмешательству в выборы президента США 2016 года. Но через несколько дней телекомпания СNN сообщила, что Трамп был ошеломлен сообщением о том, что Макган провел в общей сложности примерно 30 часов переговоров с представителями спецпрокурора. По сведениям источников, Трамп обеспокоился тем, что он не в курсе того, какие именно данные юрисконсульт сообщил следствию.

Газеты The New York Times сообщила, что Макган, в частности, рассказал о поведении Трампа, касающихся увольнения им в прошлом году Джеймса Коми с поста директора ФБР.