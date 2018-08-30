2018-08-30T10:30:38+03:00
Происшествия

В Киеве задержали мужчину, который забаррикадировался в квартире с четырьмя детьми

Во время штурма дети не пострадали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Екатерина БОЛГОВА
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В Киеве задержали мужчину, удерживающего четвырых детейВ Киеве задержали мужчину, удерживающего четвырых детейФото: "КП" Архив
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В Киеве полиция задержала злоумышленника, который закрылся в квартире с четырьмя детьми. Как сообщил глава киевского управления Национальной полиции Андрей Крищенко, мужчина, угрожая оружием, забаррикадировался с четырьмя детьми в квартире в одном из домов украинской столицы. Переговоры с захватчиком не привели к успеху, поэтому сотрудники правоохранительных органов решили проводить штурм.

"Удостоверившись, что во время штурма дети не пострадают, спецподразделение получило команду начинать силовую часть операции. Детей освободили, а злоумышленника задержали", — заявил Крищенко.

Он отметил, что во время штурма дети не пострадали. На месте происшествия работают представители следственно-оперативной группы, проводится осмотр квартиры. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook.

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