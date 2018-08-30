2018-08-30T11:03:33+03:00
Экономика

Медведев утвердил новый устав Фонда кино

В Фонде кино введен новый орган управления и ограничен срок полномочий руководства
Екатерина БОЛГОВА
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Премьер-министр РФ Дмитрий МедведевПремьер-министр РФ Дмитрий МедведевФото: REUTERS
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Глава правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил новый устав Фонда кино, согласно которому вводится новый орган управления - совет Фонда, а также ограничивается срок полномочий руководства.

Прошлая версия устава была учреждена в 2009 году. Документ предусматривал, что высшим органом Фонда является попечительский совет, а главой является исполнительный директор. Теперь вводится совет Фонда, который будет определять приоритетные направления работы организации. Попечительскому совету остаются надзорные функции.

Также, согласно новой редакции устава, председатели и члены попечительского совета и исполнительный директор организации назначаются кабмином сроком на три года по представлению министерства культуры. Ранее конкретные сроки полномочий руководителей Фонда не предусматривались.

Кроме того, устав закрепляет необходимость согласования с Минкультуры требований отбора организаций кинематографии, которые получат финансовую поддержку в сфере производства национального кино.

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