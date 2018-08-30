2018-08-30T11:11:53+03:00
Общество

Дмитрий Артюхов обсудил с жителями Лабытнанги реализацию проекта Северный широтный ход

Врио губернатора ЯНАО посетил город с рабочим визитом
Ирина СУХАНОВА
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Врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов на встрече с жителями города Лабытнанги. Фото предоставлено пресс-службой губернатора ЯНАО.Врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов на встрече с жителями города Лабытнанги. Фото предоставлено пресс-службой губернатора ЯНАО.
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Врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов побывал с рабочим визитом в Лабытнанги, где обсудил с жителями города реализацию проекта Северный широтный ход. Речь шла о строительстве моста через Обь и о благоприятном экономическом эффекте, который проект окажет на развитие округа. Глава региона рассказал, что участвовать в строительстве будут опытные специалисты, занимавшиеся возведением Крымского моста.

- Северный широтный ход – долгожданный для нас проект, - подчеркнул Дмитрий Артюхов. - За ним будущее: где есть железная дорога, там жизнь. Лабытнанги станет не конечной станцией, а транзитной, значит, здесь будет постоянное развитие, новые рабочие места. При этом важно следить, чтобы был сохранен комфорт для жителей.

Врио губернатора ознакомился с ходом реконструкции городских дорог, посетил объекты, появившиеся в Лабытнанги в рамках программы «Комфортная городская среда», и посетил сквер «Юбилейный»: его откроют в предстоящие выходные в рамках празднования 150-летия со дня образования города.

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