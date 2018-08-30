Forbes опубликовал рейтинг самых влиятельных россиян

СЕГОДНЯ 11:14 2018-08-30T11:15:15+03:00

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Журнал Forbes опубликовал свой первый рейтинг самых влиятельных россиян. В список вошли бизнесмены, госслужащие, топ-менеджеры и силовиков, а первое место занял президент России Владимир Путин.

На верхних позициях рейтинга также оказались глава "Сбербанка" Герман Греф, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, глава "Роснефти" Игорь Сечин, премьер-министр Дмитрий Медведев и генеральный директор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов.

Кроме того, в десятке руководитель Банка России ЦБ Эльвира Набиуллина, глава ФСБ Александр Бортников, гендиректор РЖД Олег Белозеров и руководитель "Лукойла" Вагит Алекперов.

Отмечается, что при составлении списка эксперты принимали в расчет количество сотрудников и объем выручки компании, способность влиять на жизнь граждан и на развитие отрасли, близость к власти.

Места с 11-го по 20-е заняли вице-премьер Антон Силуанов, секретарь Совбеза Николай Патрушев, мэр Москвы Сергей Собянин, руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава "Ростеха" Сергей Чемезов, а также предприниматели Михаил Фридман, Андрей Костин, Владимир Потанин, Алексей Мордашов, Леонид Михельсон.

На последнем месте рейтинга лидер ЛДПР Владимир Жириновский, на 21-м месте глава МИД РФ Сергей Лавров, на 30м - министр обороны Сергей Шойгу.