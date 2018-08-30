Минобороны опубликовало видео испытания российской ракеты новой системы ПРО

СЕГОДНЯ 11:28 2018-08-30T11:29:14+03:00

Новая противоракета не имеет аналогов в мире [видео]

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Министерство обороны опубликовало видео успешного испытания ракеты новой российской системы противоракетной обороны. Противоракета, не имеющая аналогов в мире, поразила заданную условную цель с нужной точностью.

Как сообщалось ранее, пуск был произведен боевой группой войск противовоздушной и противоракетной обороны. Ракету запустили на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/666483" frameborder="0"></iframe> Минобороны сообщило об успешных испытаниях новой российской противоракеты.Пуск провел боевой расчет войск противовоздушной и противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Противоракета успешно поразила условную цель с заданной точностью.

Скорость, дальность полета и внешний вид ракеты относятся к секретным сведениям.

Система противоракетной обороны относится к вооружению Воздушно-космических сил России. Ее основная функция — защита Москвы и Центрального промышленного района от баллистических ракет.

В настоящее время этой цели служит система противоракетной обороны А-135, перве пуски которой были осуществлены в 1979 году. Испытания противоракет новой российской системы А-235 стартовали в 2014 году.