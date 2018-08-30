МИД РФ: в Сирии появились предпосылки для окончательной ликвидации террористов

СЕГОДНЯ 11:55 2018-08-30T11:55:58+03:00

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, ситуация в Сирии может поменять к лучшему

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В четверг, 30 августа, на еженедельном брифинге официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о появившихся предпосылках для окончательной ликвидации террористов в Сирии. По ее словам, ситуация в этой стране может измениться к лучшему.

«В развитии ситуации в Сирии создались предпосылки для качественной перемены к лучшему: окончательной ликвидации террористов на территории страны, начала реального политического процесса, оживления экономической активности, возвращения на родину беженцев и ВПЛ», — сказала Захарова журналистам.

Напомним, ранее сообщалось, что в четверг, 30 августа, министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в Москве переговоры с министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом.

Ранее в Минобороны РФ предупреждали о готовящейся провокации с применением якобы химического оружия сирийскими силами. Отмечалось, что в этой инсценировке будут принимать участие представители "Белых касок".