2018-08-30T11:55:58+03:00
Политика

МИД РФ: в Сирии появились предпосылки для окончательной ликвидации террористов

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, ситуация в Сирии может поменять к лучшему
Екатерина БОЛГОВА
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАССОфициальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАСС
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В четверг, 30 августа, на еженедельном брифинге официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о появившихся предпосылках для окончательной ликвидации террористов в Сирии. По ее словам, ситуация в этой стране может измениться к лучшему.

«В развитии ситуации в Сирии создались предпосылки для качественной перемены к лучшему: окончательной ликвидации террористов на территории страны, начала реального политического процесса, оживления экономической активности, возвращения на родину беженцев и ВПЛ», — сказала Захарова журналистам.

Напомним, ранее сообщалось, что в четверг, 30 августа, министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в Москве переговоры с министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом.

Ранее в Минобороны РФ предупреждали о готовящейся провокации с применением якобы химического оружия сирийскими силами. Отмечалось, что в этой инсценировке будут принимать участие представители "Белых касок".

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