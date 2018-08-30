Путин по телефону поздравил Лукашенко с днем рождения

СЕГОДНЯ 12:39 2018-08-30T12:39:51+03:00

Также лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы международной повестки

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В четверг, 30 августа, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Александра Лукашенко, тепло поздравив белорусского коллегу с днем рождения.

Как сообщила пресс-служба Кремля, российский лидер ранее направил Лукашенко поздравительную телеграмму, в которой обратил внимание на вклад белорусского лидера в развитие дружественных связей между Москвой и Минском.

"Ваши личные усилия в значительной степени способствовали тому, что двустороннее сотрудничество приобрело столь конструктивный, взаимовыгодный характер", - говорится в телеграмме.

Также Путин выразил готовность "к продолжению совместной работы как по укреплению взаимодействия в рамках Союзного государства", так и по развитию интеграции в Евразии.

Лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы международной повестки и график будущих встреч, отметили в пресс-службе.

"Искренне желаю Вам, уважаемый Александр Григорьевич, крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов и всего наилучшего", - добавил глава российского государства.

30 августа Александру Лукашенко исполнилось 64 года.