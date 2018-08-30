2018-08-30T13:01:13+03:00
Политика

В Госдуме прокомментировали слова американского генерала о возможном нападении РФ

Парламентарии отмечают, что разговоры американских генералов о военной угрозе со стороны России не имеют никакого смысла
Ася РОМАНЧУК
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В Госдуме отметили, что опасения Америки беспочвенны.В Госдуме отметили, что опасения Америки беспочвенны.Фото: ТАСС
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Америка не сможет противостоять России и Китаю в случае нападения, примерно такую мысль высказал начальник Северного командования американских Вооруженных сил (NORTHCOM) и Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) генерал Терренс О’Шонесси.

В Госдуме заявление военного услышали и дали совет Штатам: вместо того, чтобы видеть в России противника, стоит попытаться наладить отношения. Звучащие с Запада опасения не имеют никаких оснований и носят провокационный характер, уверены депутаты.

- Такие заявления вызывают только сожаления. Походу Пентагон признает, что Россия его потенциальный противник. Вашингтон не скрывает планов по «сдерживанию» потенциальной российской агрессии вместо того, чтобы выстраивать конструктивные отношения между нашими государствами. Активное размещение сил и средств НАТО у наших границ тоже не указывает на миролюбивый настрой США, - отмечает заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Америка могла бы пойти на сближение с Россией, встречи Дональда Трампа и Владимира Путина доказывают, что наши страны готовы сотрудничать.

-Россия - это потенциальный партнер США. Нам нужно выстаивать конструктивные отношения как в экономическом, так и в военном плане. Пусть к миру и стабильности только один, - цитирует ФАН слова Швыткина.

Ранее в США заявили, что считали свою территорию неуязвимой, но времена изменились. Теперь современное оружие ставит под угрозу безопасность государства. Опасными стали Россия и Китай.

Чтобы выстоять Соединенным Штатам необходимо полностью пересмотреть свою оборонную стратегию, заявил О’Шонесси. Специально для этого Пентагон пытается оснастить истребители F-16 специальными радарами, которые будут в состоянии улавливать приближение крылатых ракет.

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