Захарова: учения НАТО в Норвегии носят антироссийскую направленность

СЕГОДНЯ 13:05 2018-08-30T13:05:54+03:00

Официальный представитель МИД РФ отметила, что у российских границ проводится все больше крупных военных учений

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила антироссийскую направленность военных учений НАТО, которые состоятся в октябре-ноябре 2018 года в Северной Атлантике и Норвегии. По ее словам, в последнее время проводится все больше и больше крупных учений.

"В частности, на октябрь-ноябрь на территории Норвегии в Балтийском море и Северной Атлантики запланированы крупнейшие за последние 16 лет боевые учения Объединенных Вооруженных сил НАТО", — сказала Захарова.

Она добавила, что военнослужащие и техника государств-членов НАТО будут участвовать в учениях на суше, на море и в воздухе, а также в отработке оборонительных и наступательных операций.

"Эта демонстрация силового потенциала происходит в непосредственной близости от российских границ и имеет четкую антироссийскую направленность", — подчеркнула представитель МИД РФ.

Напомним, ранее стало известно, что с 11 по 15 сентября 2018 года Минобороны России проведет крупнейшие военные учения со времен СССР- «Восток-2018».