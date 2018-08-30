2018-08-30T13:05:54+03:00
В мире

Захарова: учения НАТО в Норвегии носят антироссийскую направленность

Официальный представитель МИД РФ отметила, что у российских границ проводится все больше крупных военных учений
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАССОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Изменить размер текста:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила антироссийскую направленность военных учений НАТО, которые состоятся в октябре-ноябре 2018 года в Северной Атлантике и Норвегии. По ее словам, в последнее время проводится все больше и больше крупных учений.

"В частности, на октябрь-ноябрь на территории Норвегии в Балтийском море и Северной Атлантики запланированы крупнейшие за последние 16 лет боевые учения Объединенных Вооруженных сил НАТО", — сказала Захарова.

Она добавила, что военнослужащие и техника государств-членов НАТО будут участвовать в учениях на суше, на море и в воздухе, а также в отработке оборонительных и наступательных операций.

"Эта демонстрация силового потенциала происходит в непосредственной близости от российских границ и имеет четкую антироссийскую направленность", — подчеркнула представитель МИД РФ.

Напомним, ранее стало известно, что с 11 по 15 сентября 2018 года Минобороны России проведет крупнейшие военные учения со времен СССР- «Восток-2018».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Причины смерти Иосифа Кобзона: народный артист СССР скончался после долгой болезни
В Госдуме прокомментировали слова американского генерала о возможном нападении РФ
Ученые нашли способ победить рак груди
Путин по телефону поздравил Лукашенко с днем рождения
Министр инфраструктуры Украины посоветовал гражданам перевезти в страну родственников из России
МИД РФ: в Сирии появились предпосылки для окончательной ликвидации террористов
Минобороны опубликовало видео испытания российской ракеты новой системы ПРО
Forbes опубликовал рейтинг самых влиятельных россиян
Дмитрий Артюхов обсудил с жителями Лабытнанги реализацию проекта Северный широтный ход
Медведев утвердил новый устав Фонда кино
В Киеве задержали мужчину, который забаррикадировался в квартире с четырьмя детьми
В Пентагоне заявили, что в случае войны США не смогут спастись от оружия России
Юрисконсульт Белого дома, сотрудничавший со спецпрокурором по делу РФ, уйдет в отставку
Медведев подписал постановление об использовании простой электронной подписи при получении госуслуг
Умер Александр Завелион, автор программы «Городок»
УЕФА призовут разрешить матчи между Россией и Украиной
Трамп подписал указы, разрешающие выборочные исключения из установленных квоты на импорт металлов