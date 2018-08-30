2018-08-30T13:44:01+03:00
Политика

Министры обороны России и Турции обсудили по телефону ситуацию в Сирии

Сергей Шойгу и Хулуси Акар также рассмотрели региональную безопасность и двустороннее сотрудничество
Екатерина БОЛГОВА
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Министр обороны РФ Сергей ШойгуМинистр обороны РФ Сергей ШойгуФото: Министерство обороны РФ
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В четверг, 30 августа, состоялся телефонный разговор глав Минобороны России и Турции Сергея Шойгу и Хулуси Акара. Министры обсудили обстановку в Сирии, региональную безопасность и сотрудничество двух стран.

Об этом сообщило агентство Anadolu.

Ранее в августе Акар дважды провел переговоры с Шойгу в столице России. По информации министерства обороны России, главы военных ведомство тогда обсудили вопросы региональной безопасности, положение дел в Сирии и двусторонние отношения. Отдельное внимание Шойгу и Акар уделили рассмотрению аспектов скорейшего урегулирования гуманитарной ситуации в Сирии.

Также на встрече 24 августа российская сторона передала министру обороны Турции Хулуси Акару инициативы по урегулированию ситуации на северо-западе Сирийской Арабской республики.

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