Министры обороны России и Турции обсудили по телефону ситуацию в Сирии
В четверг, 30 августа, состоялся телефонный разговор глав Минобороны России и Турции Сергея Шойгу и Хулуси Акара. Министры обсудили обстановку в Сирии, региональную безопасность и сотрудничество двух стран.
Об этом сообщило агентство Anadolu.
Ранее в августе Акар дважды провел переговоры с Шойгу в столице России. По информации министерства обороны России, главы военных ведомство тогда обсудили вопросы региональной безопасности, положение дел в Сирии и двусторонние отношения. Отдельное внимание Шойгу и Акар уделили рассмотрению аспектов скорейшего урегулирования гуманитарной ситуации в Сирии.
Также на встрече 24 августа российская сторона передала министру обороны Турции Хулуси Акару инициативы по урегулированию ситуации на северо-западе Сирийской Арабской республики.