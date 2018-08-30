Аэрофлот открыл продажу билетов на перелет в крупные города Северного Кавказа

СЕГОДНЯ 17:38 2018-08-30T17:39:40+03:00

Полеты по новым городам маршрутной сети авиакомпания планирует выполнять с 28 октября 2018 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Авиакомпания запустила регулярные рейсы в Грозный, Махачкалу, Владикавказ, Назрань и Нальчик

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Аэрофлот расширяет своей присутствие в республиках Северного Кавказа. Полеты по новым городам маршрутной сети авиакомпания планирует выполнять с 28 октября 2018 года ежедневно на самолетах Airbus A320. Ниже приводим расписание полетов.

Москва — Грозный — Москва:

Рейс SU1498 вылетает из Шереметьево в 8:35, прилетает в Грозный в 11:25.

Рейс SU1499 вылетает из Грозного в 12:40, прилетает в Шереметьево в 15:35 (по вторникам — вылет в 12:55, прилет в 15:45).

Москва — Махачкала — Москва:

Рейс SU1052 вылетает из Шереметьево в 8:25, прибывает в Махачкалу в 11:20.

Рейс SU 1058 вылетает из Шереметьево в 15:50, прибывает в Махачкалу в 18:40.

Рейс SU1053 вылетает из Махачкалы в 12:20, прибывает в Шереметьево в 15:15.

Рейс SU1059 вылетает из Махачкалы в 19:40, прибывает в Шереметьево в 22:35.

Москва — Владикавказ — Москва:

Рейс SU1042 вылетает из Шереметьево в 8:00, прибывает во Владикавказ в 10:40.

Рейс SU1043 вылетает из Владикавказа в 11:40, прибывает в Шереметьево в 14:15.

Москва — Назрань — Москва:

Рейс SU1078 вылетает из Шереметьево в 14:55, прибывает в Назрань в 17:40.

Рейс SU1079 вылетает из Назранив 18:40, прибывает в Шереметьево в 21:30.

Москва — Нальчик — Москва:

Рейс SU1064 вылетает из Шереметьево в 14:00, прибывает в Нальчик в 16:30.

Рейс SU1065 вылетает из Нальчика в 17:30, прибывает в Шереметьево в 20:00.