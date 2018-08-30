2018-08-30T17:46:19+03:00
В мире

В Турции в разгар туристического сезона выпал снег

Из-за аномальной погоды в провинции Карс перекрыли дороги
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Турции выпал снегВ Турции выпал снегФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В турецкой провинции Карс в разгар туристического сезона выпал снег. Аномальное погодное явление было вызвано приближением мощного грозового фронта.

Сообщается, что из-за мощного снегопада в регионе на несколько часов были перекрыты дороги на популярные курорты. На трассе Карс - Кагызман из-за несвойственных для августа условий было осложнено движение. Сотрудники спецслужб попросили водителей и пешеходов соблюдать особую осторожность, передает сайт argumenti.ru.

По данным синоптиков температура воздуха на несколько часов в регионе опустилась до +7 градусов по Цельсию.

Ранее сайт kp.ru писал, что в пустыне Сахара второй год подряд выпадает снег. Этой зимой необычное природное явление наблюдалось в районе алжирского города Айн-Сефра, который находится на севере самой большой пустыни нашей планеты. Из-за метели снег ровным слоем покрыл песчаные дюны, однако уже к вечеру полностью растаял.

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