2018-08-30T18:12:42+03:00
Происшествия

Моряк прокатился на черепахе вдоль корабля

Пользователи осудили хулигана за жестокое обращение с пресмыкающимся [видео]
Ася РОМАНЧУК
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Хулиган прокатился верхом на черепахе. ФОТО: стоп-кадрХулиган прокатился верхом на черепахе. ФОТО: стоп-кадр
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Пользователи сети обсуждают поступок молодого человека, который прокатился на черепахе. Вместо лайков на парня посыпались угрозы и осуждения за жестокое обращение с пресмыкающимся.

Ролик, предположительно записанный в Китае, облетел соцсети. На кадрах видно, как молодой человек сидит на черепахе и катается вдоль палубы.

Очевидно, что хулиган моряк, все действие происходит на движущемся корабле. За происходящим наблюдают люди, но никто не делаем замечания.

В итоге живодер запихивает пальцы под панцирь и начинает трясти черепаху, после издает боевой клич и попытается поднять над собой.

В конце ролика моряк несколько раз ударил ее о палубу, сообщает телеканал «360».

Сайт kp.ru писал, что в полиция арестовала дайверов из Индонезии за то, что прокатились верхом на китовой акуле. Экстрималы записали свое приключение на видео и выложили в сеть, по ролику их удалось розыскать.

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Живодер прокатился на черепахе по палубе
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