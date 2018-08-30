2018-08-30T17:48:44+03:00
Политика

Лавров: Россия предостерегла западных партнеров от попыток провокаций в сирийском Идлибе

Москва не позволит террористам использовать зону деэскалации для вылазок против сирийских и российских войск
Денис СУХОВ
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Глава МИД РФ Сергей ЛавовГлава МИД РФ Сергей ЛавовФото: REUTERS
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Российская сторона «жестко и четко» предостерегла западных партнеров от попыток провокаций в сирийской провинции Идлиб, где Дамаск планирует проведение антитеррористической операции.

Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с сирийским коллегой Валидом Муаллемом.

«Очередная такая провокация готовится для того, чтобы попытаться затруднить антитеррористическую операцию в Идлибе. Мы с фактами на столе через наше Министерство обороны, МИД четко и жестко предупредили западных партнеров, чтобы они не играли с огнем», - подчеркнул Лавров.

Российский министр отметил, что подавляющая часть сирийской освобождена от экстремистских группировок, однако зона деэскалации в Идлибе остается одним из последних очагов терроризма.

«Неприемлемо, что террористы, которые там окопались, прежде всего из «Джебхат ан-Нусры» (запрещенная в РФ террористическая группировка), пытаются использовать эту зону деэскалации для подготовки атак на позиции сирийской армии и даже для попыток атаковать с помощью дронов территорию российской военной базы в Хмеймиме», - добавил Лавров.

По словам дипломата. Дамаск предпринимает все усилия для установления локальных перемирий с группами вооруженной оппозиции и их отделения от террористов. При этом Лавров не назвал какие-либо сроки окончания этого процесса.

«У нас нет каких-то искусственных сроков. Это надо сделать как можно скорее», - заключил министр.

В последние дни Минобороны РФ неоднократно выступало с предупреждениями о готовящейся боевиками провокации с применением химоружия в провинции Идлиб. По данным ведомства, атака станет поводом для очередного ракетного удара США и их союзников по сирийским правительственным войскам.

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