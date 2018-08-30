Тысячи рыб погибли из-за аномальной жары в Калифорнии

СЕГОДНЯ 18:04 2018-08-30T18:04:14+03:00

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Тысячи рыб погибли в заливе Малибу в Калифорнии. Виной всему стала аномальная жара, которая стоит в регионе. Специалисты уверены, что рыба просто сварилась заживо из-за непривычной температуры воды.

Это самый масштабный инцидент такого рода Сейчас температура воды в заливе Малибу достигает 28 градусов Цельсия. Это заметно выше нормы.

Для обитателей водоема это критичные показатели, сообщает телеканал «360».

- Кефаль и другие рыбы, живущие в их акваториях не могут вынести такие температуры и погибают», — заявил эколог из департамента национальных парков и туризма Калифорнии Крейг Сэп.

Сайт kp.ru писал, что моряк из Китая прокатился верхом на черепахе. Видео попало в сеть и пользователи единогласно осудили хулигана за жестокое обращение с пресыкающмся. На кадрах видно, что молодой человек сначала пытается ехать на черепахе, а потом поднимает ее на руки и несколько раз роняет на палубу.