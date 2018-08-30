МИД Украины подготовился к расторжению Договора о дружбе с Россией

СЕГОДНЯ 18:37 2018-08-30T18:37:33+03:00

По словам главы ведомства Павла Климкина, соответствующие документы будут формально внесены в правительство в ближайшее время

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Министерство иностранных дел Украины подготовило весь пакет документов, необходимых для расторжения Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Об этом заявил глава ведомства Павел Климкин.

«Документы уже подготовлены, весь пакет. Это всегда было нашей позицией, поэтому мы его обработали, в ближайшие дни мы внесем его формально», - заявил Климкин, общаясь с журналистами.

Министр подчеркнул, что готов предъявить общественности доказательство того, что Россия «нарушала договор с самого начала его действия», «начиная с преамбулы и заканчивая всеми статьями» соглашения.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между РФ и Украиной был ратифицирован сторонами в 1998 году. Соглашение определяет принципы стратегического взаимодействия двух стран, взаимоуважения территориальной целостности и суверенитета.

Также стороны обязались соблюдать права и свободы граждан другой страны в таком же объеме, как и собственных граждан.

Договор был автоматически продлен на 10 лет в 2008 году. Однако в связи с воссоединением Крыма с Россией в 2014 году Киев обвинил Москву в нарушении соглашения и пригрозил соответствующим иском.

Ранее президент Украины Петр Порошенко анонсировал начало процедуры расторжения Договора о дружбе с Россией.