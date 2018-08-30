Соперником "Локомотива" в Лиге Чемпионов стал "Порту"

СЕГОДНЯ 20:05 2018-08-30T20:16:37+03:00

"Порту" приедет в Москву на матчи Лиги Чемпионов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стал известен состав группы московского клуба в нынешнем ев

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В Монако в четверг, 30 августа, состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов нынешнего сезона. Стали известны соперники московского "Локомотива", который в прошлом сезоне выиграл чемпионат России.

В группе D с "Локомотивом" сыграют "Порту", немецкий Шальке-04 и турецкий "Галатасарай". Точное расписание матчей нашей команды станет известно чуть позднее. Матчи пройдут с 18 сентября по 12 декабря 2018 года.

Сайт KP.RU провел онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги Чемпионов.