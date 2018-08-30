2018-08-30T20:16:37+03:00
Спорт

Соперником "Локомотива" в Лиге Чемпионов стал "Порту"

Стал известен состав группы московского клуба в нынешнем ев
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
"Порту" приедет в Москву на матчи Лиги Чемпионов."Порту" приедет в Москву на матчи Лиги Чемпионов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Монако в четверг, 30 августа, состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов нынешнего сезона. Стали известны соперники московского "Локомотива", который в прошлом сезоне выиграл чемпионат России.

В группе D с "Локомотивом" сыграют "Порту", немецкий Шальке-04 и турецкий "Галатасарай". Точное расписание матчей нашей команды станет известно чуть позднее. Матчи пройдут с 18 сентября по 12 декабря 2018 года.

Сайт KP.RU провел онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги Чемпионов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ЦСКА сыграет с мадридским "Реалом" в Лиге Чемпионов
В центре Рима обвалилась крыша церкви XVII века
Последнее видео Иосифа Кобзона: Ношу награды только в Кремле и в «Комсомолке»
В Египте женщина-христианка впервые стала губернатором провинции
МИД Украины подготовился к расторжению Договора о дружбе с Россией
«Яндекс» объяснил причину удаления «пиратских ссылок» из поисковой выдачи
Тысячи рыб погибли из-за аномальной жары в Калифорнии
Лавров: Россия предостерегла западных партнеров от попыток провокаций в сирийском Идлибе
Моряк прокатился на черепахе вдоль корабля
В Турции в разгар туристического сезона выпал снег
Аэрофлот открыл продажу билетов на перелет в крупные города Северного Кавказа
Иосиф Кобзон отдал место на Новодевичьем кладбище Борису Брунову
Социологи выяснили самый верный способ поиска второй половинки
Роскомнадзор проверит исполнение «Яндексом» требования по удалению пиратских ресурсов из поисковой выдачи
«Весьма непонятный список»: В Кремле прокомментировали рейтинг самых влиятельных россиян по версии Forbes
Рогозин: в космическом корабле «Союз» произошла утечка воздуха
Минобороны анонсировало крупные учение флота в Средиземном море
Пьяного дебошира на авиарейсе Москва — Бангкок скрутили другие пассажиры
СБР: Четырех российских биатлонистов заподозрили в нарушении антидопинговых правил
Google выпустил дудл в честь дня рождения фотографа и изобретателя Сергея Прокудина-Горского
Песков: Рассадник терроризма в сирийском Идлибе не сулит ничего хорошего
Памятник Иосифу Кобзону может появиться в Москве
Прощание с Иосифом Кобзоном состоится 2 сентября
Владимир Меньшов госпитализирован из-за проблем с сердцем
Похороны Иосифа Кобзона пройдут на Востряковском кладбище
Захарова: Военная агрессия Запада против Сирии нанесет удар по политическому урегулированию в стране
Ученые: стресс при беременности негативно влияет на развитие ребенка