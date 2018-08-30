Британский и французский корабли сопроводили российское судно связи «Юрий Иванов» в Ла-Манше

СЕГОДНЯ 20:27 2018-08-30T20:27:50+03:00

Наблюдение за проходящими пролив кораблями ВМС РФ является важной задачей для обеспечения безопасности Соединенного Королевства, подчеркнули в ВМФ Великобритании

Изменить размер текста: A A

Британский и французский корабли вели наблюдение за российскам судном связи «Юрий Иванов», проходившим через пролив Ла-Манш. Об этом говорится в сообщении Королевского военно-морского флота.

Британский минный тральщик HMS Hurworth сопровождал российский корабль вблизи территориальных вод королевства. Также в операции были задействованы вертолеты, а с французской стороны — тральщик Thetis.

«Задание по слежению за «Юрием Ивановым» вблизи британских вод является для нас совершенно обычным. Российские корабли часто проходят (вблизи Великобритании), направляясь или возвращаясь из дальнего похода», - пояснил капитан HMS Hurworth Марк Хьюард.

В то же время он подчеркнул, что обеспечение безопасности морских границ Великобритании является важной задачей, особенно «в периоды повышенной активности, как сейчас».

Ранее, 20 августа, HMS Hurworth, сопровождал российский ракетный сторожевой корабль «Адмирал Макаров», который шел через Ла-Манш в сторону Средиземного моря.

Напомним, с 1 по 8 сентября в Средиземном море будут проходить крупные учения российского военно-морского флота, в которых примут участие 25 кораблей и до 30 самолетов ВКС РФ.