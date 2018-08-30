2018-08-30T23:27:25+03:00
Происшествия

В Торонто после стрельбы эвакуировали торговый центр

По предварительным данным, никто не пострадал
Юлия ДИВЕЕВА
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Торговый центр "Йоркдейл" - крупнейший в ТоронтоТорговый центр "Йоркдейл" - крупнейший в Торонто
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В крупнейшем торговом центре канадского города Торонто “Йоркдейл” произошла стрельбы. Об этом сообщили в местной полиции.

"Звуки выстрелов в “Йоркдейле”. Полицейские оцепили район. Торговый центр эвакуируется", - сообщило городское управление полиции в Twitter.

Здание и прилегающая территория мола полностью оцеплены. Сотрудники правоохранительных органов помогают людям покинуть торговый центр. По предварительной информации, никто не пострадал.

Сообщается, что инцидент произошел в восточной части “Йорктейла”. Офицеры полиции обратились к очевидцам с просьбой предоставить все фото и видеоматериалы с места событий, а также дать показания.

Напомним, сайт kp.ru расскзывал, что 10 авгуса в канадском городе Фредериктон, столице провинции Нью-Брансуик, произошла стрельба. Врезультате происшествия погибли не меньше четырех человек.

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