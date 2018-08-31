Трамп грозит вывести США из ВТО

СЕГОДНЯ 00:05 2018-08-31T00:08:23+03:00

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Соединенные Штаты покинут Всемирную торговую организацию, если в ней не произойдут изменения. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

"Если они не улучшат свою работу, я выйду из ВТО", — сказал он в интервью агентству Вloomberg.

Глава Белого дома в очередной раз указал на то, что США находятся в ВТО на очень невыгодных условиях. По его мнению, в ВТО к штатам “относятся плохо” и организация должна измениться.

В свою очередь, торговый представитель США Роберт Лайтхизер высказал мнение, что разрешение Китаю на вступление в ВТО в 2001 году было ошибкой. Он призвал Вашингтон занять более агрессивную позицию во Всемирной торговой организации, поскольку она не справляется с нерыночными экономиками, такими как в Китае.

Лайтхизер обвинил систему урегулирования споров в ВТО во вмешательстве в суверенитет США, особенно в делах по антидемпинговой политике.

Напомним, как сообщал сайт "КП", 20 августа стало известно, что Турция инициировала спор в ВТО по вопросу введенных Трампом пошлин на сталь и алюминий. Анкара считает введенные пошлины не соответствующими нормам торгойой организации.