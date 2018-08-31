Захарова назвала слова Ходорковского о гибели журналистов в ЦАР безответственными

СЕГОДНЯ 01:50 2018-08-31T01:51:54+03:00

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Слова олигарха Михаила Ходорковского о роли его Центра управления расследованиями в возвращении тел погибших российских журналистов из Центральноафриканской республики являются безответственными и не соответствуют действительности. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Как я устала от этого вранья со стороны ЦУР и его спонсоров! То якобы ооновцы организовывали безопасность российских журналистов, убитых в ЦАР, то якобы некий "Мартин" от местной миссии ООН предоставил группе транспортные услуги. ", — написала она на своей странице в Facebook.

Ходорковский ранее объявил о закрытии ЦУР, от которого российские журналисты поехали в Центральную Африку. Он также написал, что компенсировал затраты, понесенные посольством Франции на транспортировку тел.

"Очередное безответственное заявление. По моей информации, по линии Ходорковского были возвращены деньги за два гроба, предоставленные посольством Франции — они у них физически были в наличии. Что касается непосредственно транспортировки тел, то её оплатил НЕ Ходорковский и НЕ его структуры”, - подчеркнула Захарова.

Дипломат указала, что переправку тел в РФ оплатило российское посольство. По данным Захаровой, общая сумма затрат составила 20 тысяч долларов, а структуры Ходорковского выделили постфактум лишь три тысячи евро.

Кроме того, она разговаривала по телефону с родственниками убитых журналистов, которые спрашивали, почему те, “кто отправил их близких в ЦАР, не оплачивают необходимые расходы". Захарова заверила их, что посольство РФ найдет нужную сумму без выяснений, кто же должен был это делать.

“Мне позвонили родственники и после похорон. Благодарили за помощь наших дипломатов. Это, наверное, один из самых важных звонков в моей профессиональной жизни”, - поделилась представитель МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что не стала бы рассказывать об этом, но свежие "откровения о французском посольстве и оплате транспортировки" Ходорковского, не оставили другого выхода.

“Потому что есть предел”, - сказала дипломат.

Как сообщал ранее писал сайт kp.ru , в ночь на 31 июля недалеко от города Сибю неизвестные боевики открыли огонь по машине журналистов: публициста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко. Все они погибли.