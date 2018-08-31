Ельцин в 1999 году сообщил Клинтону о выборе Путина своим преемником

СЕГОДНЯ 03:39 2018-08-31T03:40:47+03:00

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О кандидатуре Владимира Путина в качестве своего преемника на посту президента России Борис Ельцин лично сообщил своему американскому коллеге Биллу Клинтону. Он охарактеризовал его как человека надежного и обстоятельного.

Библиотека Клинтона опубликовала на своем сайте расшифровки телефонных бесед глав США и РФ.

"Мне понадобилось много времени, чтобы обдумать, кто может стать следующим российским президентом в 2000 году. К сожалению, тогда я не мог найти ни одного кандидата из действующих людей. В конце концов я наткнулся на него, это Путин", — публикует РИА Новости выдержки из расшифровок.

Ельцин сообщил Клинтону, что изучил биографию своего преемника, его интересы и связи. Он охарактеризовал Путина, как человека надежного, обстоятельного сильного и общительного, хорошо разбирающегося в том, за что несет ответственность.

"Я глубоко убежден, что его поддержат как кандидата в 2000 году", — продолжил глава постсоветской России.

В другом телефонном разговоре с Клинтоном, который состоялся за полтора месяца до ухода Ельцина, он отметил, что уверен в победе Путина на президентских выборах.

Клинтон к тому времени уже успел пообщаться с Путиным, исполнявшим обязанности премьер-министра, на саммите АТЭС в Окленде. Президент США отметил ум главы российского правительства, а Ельцин добавил, что у его преемника есть внутренний стержень.

“"И он победит (на выборах - ред.). Вы будете вместе работать. Он продолжит линию Ельцина на демократию и экономику и расширит контакты России. У него есть энергия и ум, чтобы преуспеть", — сказал Ельцин.