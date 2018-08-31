2018-08-31T05:00:14+03:00
Происшествия

В Сан-Франциско один человек был ранен во время стрельбы в школе

Полиция задержала по подозрению в причастности к преступлению четырех подростков
Юлия ДИВЕЕВА
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Полиция Сан-Франциско арестовала подростков, подозреваемых в причастности к стрельбе в школеПолиция Сан-Франциско арестовала подростков, подозреваемых в причастности к стрельбе в школеФото: REUTERS
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В школе американского города Сан-Франциско в Клифорнии произошла стрельба. В результате один человек был ранен. Об этом сообщили в управлении полиции города.

“30 августа 2018 года, примерно в 11:15 в полицию Сан-Франциско поступил сигнал из в средней школы Бальбоа о возможной стрельбе в классе”, - говорится в заявлении на сайте полиции Сан-Франциско.

Правоохранительные органы провели на территории школы проверку. Было найдено огнестрельное оружие, из которого был произведен выстрел, а также отработанная гильза.

Один человек получил не угрожающие жизни ранения. После медицинского осмотра его отпустили домой вместе с родителями.

По подозрению в преступлении арестованы четыре подростка, один из которых совершил выстрел. Сейчас для учащихся угрозы нет, инцидент исчерпан.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что 14 февраля 2018 года в США в 17 человек погибли в школе Марждери Стоунмен Дуглас в городе Парклендштата Флорида. Бойню устроил бывший ученик школы 19 летний Николас Круз.

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