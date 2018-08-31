2018-08-31T05:19:07+03:00
Общество

МГУ назван лучшим вузом Евразии по версии Times Higher Education

Юлия ДИВЕЕВА
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Московский государственный университетМосковский государственный университетФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Британское издание Times Higher Education (THE) представило рейтинг лучших вузов стран Евразийского региона. Верхнюю строчку в нем занял Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.

На втором месте также столичный вуз - Московский физико-технический институт, а на третьем - Томский политехнический университет. В десятку вошли Высшая школа экономики (7-я позиция), НИЯУ "МИФИ" (8-я позиция), Казанский федеральный университет (10-я позиция).

"Тот факт, что Россия заняла не только три верхние позиции в рейтинге, но еще шесть университетов вошли в десятку лучших вузов, и российские университеты составляют больше трети всех вузов, вошедших в рейтинг, является серьезным достижением", - отметил главный редактор THE World University Rankings Фил Бейти.

Также в рейтинг из российских учебных заведений попали Новосибирский государственный университет (11-я позиция), Томский государственный университет (14-я позиция), Университет ИТМО (15-я позиция), Самарский университет (25-я позиция), СПбГУ (26-я позиция), НИТУ "МИСиС" (28-я позиция), Университет Лобачевского (48-я позиция) и другие.

Как передает ТАСС, Times Higher Education представило этот список в Казани в рамках саммита передовых научных исследований. Он охватывает высшие учебные заведения 16 стран. В рейтинг включены 27 вузов из России.

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