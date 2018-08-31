Трамп назвал незаконным расследование Мюллера по “российскому делу”

СЕГОДНЯ 05:54 2018-08-31T05:59:03+03:00

Президент США отметил, что не вмешивался в ход следствия команды спецпрокурора

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Расследование, которое проводит спецпрокурор США Роберт Мюллер по делу о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, является незаконным. Такое мнение высказал американский президент Дональд Трамп.

В интервью Bloomberg глава Белого дома подчеркнул, что многие эксперты говорят, никакого спецпрокурора вообще не могло быть назначен. Однако он отметил, что не вмешивался в ход расследования Мюллера.

“Мне бы хотелось, чтобы он просто отлично поработал. Хочется, чтобы он обратил внимание и на другую сторону”, - сказал президент США, имея ввиду свою соперницу по выборам, кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

На вопрос, отреагирует ли он на повестку в суд от спецпрокурора, Трамп ответил: "Посмотрим, что дальше будет".

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Трамп обвинил спецпрокурора США Роберта Мюллера в необъективности при расследовании приписываемого России вмешательства в президентские выборы, и призвал его признать личную заинтересованность в деле о «руке Москвы».