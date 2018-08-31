2018-08-31T06:23:02+03:00
Происшествия

Четыре человека погибли при крушении гражданского самолета на авиабазе ВВС США

Причины катастрофы пока неизвестны
Юлия ДИВЕЕВА
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Самолет Beechcraft B60Самолет Beechcraft B60Фото: СОЦСЕТИ
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Небольшой гражданский самолет потерпел в четверг крушение на северо-западе американского штата Флорида. В результате погибли четыре человека.

По данным агентства Associated Press, легкий двухмоторный Beechcraft B60 упал на территории базы ВВС США Эглин. Никто из находившихся на его борту людей не выжил.

Федеральное управление авиации сообщает, что самолет вылетел из аэропорта “Толедо Экспресс” в штате Огайо и направлялся в аэропорт Дестин, через залив от базы. Воздушное судно рухнуло в густорастущем лесном массиве на большом расстоянии от военных объектов.

Жертвами были идентифицированы как пилот Генри Новаковски, а также пассажиры Каролин Новаковски, Пэтси Новаковски и Том Сейн. Самолет зарегистрирован в компании Henry Leasing на озере Оттава, штат Мичиган. Причины катастрофы пока не сообщаются.

Напомним, как рассказывал сайт kp.ru, в Швейцарии 4 августа за сутки разбились два легкомоторных самолета. Один упал близ Хергисвиля в швейцарском полукантоне Нидвальден и загорелся в лесу у подножия горы Пилатус, неподалеку от поместья «Сенар», где проживал русский композитор Сергей Рахманинов. Второй рухнул на склоне горы Пиц Сегнас в швейцарских Альпах.

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