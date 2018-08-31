Россия предупредила ОЗХО о готовящейся провокации в Сирии

СЕГОДНЯ 06:43 2018-08-31T06:50:28+03:00

Минобороны РФ узнало, что боевики в САР получили восемь емкостей в хлором

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В Сирии готовится провокация с применением химического оружия. Такую информацию передала российская сторона генеральному директору Организации по запрещению химического оружия Фернандо Ариасу.

"В последнее время появляются сообщения о том, что боевики в провинции Идлиб планируют провести очередную провокацию с применением химического оружия”, - сказал постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

По его словам, сценарий провокации уже был опробован в апреле 2017 года в Хан-Шейхуне, а потом в городе Дума в начале мая этого года. Из источников, заслуживающих доверия, стало известно, что боевики получили необходимое количество химического вещества, а именно - восемь емкостей с хлором., передает ТАСС.

"Нам известно, и Министерство обороны РФ на этот счет сделало заявление, куда перебрасываются эти вещества, уже в позиции низкого старта находятся пресловутые активисты псевдогуманитарной организации "Белые каски", и в любой момент это может произойти", - подчеркнул поспред РФ.

Он отметил, что Дамаск направил в техсекретариат организации все материалы по этому делу. В ОЗХО пообещали предоставленные документы изучить очень внимательно, но другой реакции на это сообщение не последовало.

"Мы хотели бы надеяться на то, что техсекретариат действительно серьезно к этому отнесется и примет соответствующие шаги" -, пояснил Шульгин.

Как рассказывал сайт kp.ru, США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по Сирии. До этого представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) австралиец Питер Салама сообщил, счто что в пригороде Дамаска Думе от химической атаки пострадали 500 человек, из которых 47 погибло. Ответсвенность за этот инцидент США возложили на администрацию президента Башара Асада.

Россия нашла и доставила в Гаагу непосредственных участников подготовки провокаций в Сирии.