Погода в Москве на 31 августа 2018 года: ожидается до 24 градусов тепла

СЕГОДНЯ 07:09 2018-08-31T07:09:34+03:00

Метеорологи обещают кратковременный дождь с грозой в Москве на 31 августа 2018 года

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Синоптики прогнозируют облачную погоду в Москве на пятницу, 31 августа 2018 года.

По информации Гидрометцентра, дневная температура воздуха в российской столице составит от +22 до +24 градусов. Днем облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений 3- 8 метров в секунду, при грозе порывы 12-17 метров в секунду.

В ночь на субботу, 1 сентября, температура воздуха составит 10...12 градусов тепла, переменная облачность, без осадков. Днем — от 25 до 27 градусов выше нуля, переменная облачность, без дождей. Ветер северный, 3- 8 метров в секунду.

В ночь на воскресенье, 2 сентября, тоже дождя не ожидается. Температура воздуха составит от 10 до 12 градусов со знаком «плюс», днем — от 25 до 27 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3- 8 метров в секунду.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее метеорологи предупреждали, что в последние дни лета и первые дни сентября в столичном регионе ожидается теплая погода. Температура воздуха будет на 7 - 8 градусов выше, чем положено по климатическим нормам.