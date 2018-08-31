Корабли и самолеты РФ проведут учения в Средиземном море в сентябре

СЕГОДНЯ 07:09 2018-08-31T07:10:03+03:00

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Учения с участием кораблей и самолетов российской армии пройдут в сентябре в Средиземном море. Об этом сообщил в пятницу журналистам главком ВМФ РФ Владимир Королев.

По его словам, во время маневров на воде и в воздухе будут отработаны задачи противолодочной и противовоздушной обороны, защита морских коммуникаций, противодействие пиратству, а также оказание помощи судну, терпящему крушение. Среди поставленных задач есть и проведение практических ракетных и артиллерийских стрельб.

Это будут первые совместные учения группировки сил ВМФ и ВКС РФ в Средиземном море в современной истории России. В них примут участия две подводные лодки, 34 воздушных судна, 26 кораблей и судов, передает ТАСС.

"Хочу отметить, что в целях неукоснительного выполнения норм международного права, а также обеспечения безопасности мореплавания и полетов воздушных судов районы проведения учения заблаговременно объявлены временно опасными для судоходства и полетов авиации", - подчеркнул Королев.

Учения ВМФ и ВКС России пройдут с 1 по 8 сентября.