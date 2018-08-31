2018-08-31T07:31:14+03:00
Политика

Российское посольство призвало власти США не вступаться за "бесчинствующих подопечных" в Азовском море

По данным дипмиссии, Соединенные Штаты "генерируют все новые пустые обвинения в адрес России"
Екатерина БОЛГОВА
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Посольство РФ призвало США не вступаться за "бесчинствующих на Азовском море подопечных"Посольство РФ призвало США не вступаться за "бесчинствующих на Азовском море подопечных"Фото: REUTERS
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Посольство России в Вашингтоне призвало власти США не вступаться за подопечных в Азовском море, а провести содержательный диалог по проблеме россиян, содержащихся в тюрьмах в этой стране.

"Госдеп в лице официального представителя Хезер Науэрт озаботился легитимными остановками для проверок судов в Азовском море. Примечательно, что из "сотен" судов не названо ни одно", - сообщается в заявлении посольства.

Отмечается, что американское ведомство умалчивает факты пиратства с украинской стороны. Один из которых — захват судна "Норд" с крымскими рыбаков, которые не признают себя украинцами.

"Молчит Госдепартамент и о том, что 10 августа украинские силовики заблокировали в порту Херсона российский танкер "Механик Погодин". На борту находятся 12 членов экипажа. У них уже побывали представители ОБСЕ", - говорится в сообщении.

По данным посольства, США выдвигают пустые обвинения в адрес российской стороны, чтобы отвлечь внимание от ситуации с правами человека. Имеются в виду факты похищения россиян за рубежом для проведения судебных разбирательств в США с применением психологического давления.

"Очередной жертвой правосудия по-американски стала студентка Мария Бутина, арестованная по надуманным обвинениям и заключенная в тюрьму", - говорится в пресс-релизе посольства.

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