Генконсул в США: Соединенные Штаты «фактически прекратили» выдачу виз россиянам

СЕГОДНЯ 07:48 2018-08-31T07:49:17+03:00

В генконсульстве прокомментировали ситуацию с выдачей виз россиянам в США Фото: REUTERS

Таким образом дипломат прокомментировал ситуацию с родственниками погибшего россиянина, которые не могут прилететь в США за его телом

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Генеральный консул РФ в американском Хьюстоне Александр Писарев заявил, что США "фактически прекратили" выдачу виз россиянам. Он отметил, что родственники утонувшего в штате Юта 20-летнего россиянина не могут прилететь в США за его телом.

"Я сомневаюсь, что у них будет возможность выехать из Санкт-Петербурга, поскольку американцы фактически выдачу виз прекратили, включая и гуманитарные случаи", — сказал Писарев.

Он добавил, что теоретически тело погибшего могут отправить на родину без сопровождения родственников. Генконсульство окажет помощь по этому вопросу страховой компании.

"Он (поибший) был застрахован, поэтому сейчас мы ждем соответствующих бумаг из страховой компании. Потом будут репатриировать тело или проводить кремацию. Пока это не ясно", — добавил генконсул, передает РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в штате Юта на территории природного заповедника в водохранилище Пауэлл Вахваа утонул 20-летний житель Санкт-Петербурга Александр Курганов. В прошлом году российская сторона потребовала от Вашингтона сократить количество дипломатов, чтобы привести его в соответствие с числом работников дипучреждений РФ в США.