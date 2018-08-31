2018-08-31T07:59:55+03:00
В мире

Трамп отменил повышение зарплат госслужащим в январе 2019 года

Президент США призвал продолжать шаги к устойчивости в налоговобюджетной сфере страны
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Зарплаты федеральных государственных гражданских служащих США не будут повышаться с первого января 2019 года. Такое решение принял президент страны Дональд Трамп.

В четверг Белый дом направил в Конгресс соответствующее письмо, в котором глава государства аргументировал свои шаги.

"Нам необходимо продолжать усилия, направленные на достижение устойчивости в налогово-бюджетной сфере в нашей стране, и бюджеты федеральных органов не выдержат подобных трат", - подчеркнул Трамп.

В письме Конгрессу указано, что президент США может принять решение не индексировать зарплаты госслужащих, если сочтет этот шаг нецелесообразным в случае "национальной чрезвычайной ситуации или тяжелых экономических условий, влияющих на общее благосостояние", передает Associated Press.

“Решение о выплатах не окажет непосредственного материального влияния на нашу способность привлекать на госслужбу хорошо квалифицированных специалистов", - уверен президент.

По закону США, повышение зарплат госслужащих на 2,1% происходит автоматически ежегодно, в случае, если президент и парламент страны в конце года не приняли решение его отменить.

Член Палаты представителей Конгресса Джерри Коннолли обвинил Трампа в плохом управлении страной. Он высказал мнение, что "налоговый законопроект вызвал дефицит", и теперь президент пытается сбалансировать бюджет за счет федеральных рабочих".

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