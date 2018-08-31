СЕГОДНЯ 08:05 2018-08-31T08:05:20+03:00

Москва вошла в тройку самых фотографируемых городов мира Фото: REUTERS

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Москва заняла второе место среди самых фотографируемых городов мира. Рейтинг был составлен американским порталом Travel pulse с использованием статистики фотостока Dreamstime.

Возглавил список Нью-Йорк. Пользователи опубликовали 356,747 фото с изображением американского мегаполиса. Изображений российской столицы было размещено меньше на 20 тысяч. Верхние места рейтинга заняли Лондон, Бангкок и Париж.

Кроме того, в рейтинг самых фотографируемых городов мира попали Рим, Лос-Анджелес, Венеция, Гонконг, Стамбул, Барселона, Прага, Пекин, Сингапур и Киев.

Напомним, ранее немецкая газета Hochrhein-Zeitung опубликовала другой рейтинг самых фотографируемых городов, в котором Москва заняла четвертое место. Лидером стал

Лондон с 90 миллионами фотографий в соцсети Instagram. Второе место занял Париж с 76 миллионами изображений, третьей стала Барселона с показателем 34 миллиона. У российской столицы было на миллион фотографий меньше.